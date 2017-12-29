Глава Верховного суда Бразилии приостановила действие президентского указа об амнистии

Верховный суд Бразилии приостановил действие президентского указа о рождественской амнистии.

Решение об этом приняла председатель высшего судебного органа Кармен Лусиа.

«Амнистия не является и не может являться инструментом, помогающим преступнику оставаться безнаказанным», — цитирует ТАСС сообщение.

Ранее отменить указ потребовала генеральный прокурор Бразилии Ракел Додж, считая, что он может помочь коррупционерам уйти от ответственности.

Отмечается, что одним из фигурантов дела о расследовании хищений в государственной нефтегазовой компании Petrobras является действующий президент Бразилии Мишел Темер, обвиняемый в «пассивной коррупции».

12 июля бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва приговорен к девяти с половиной годам лишения свободы по обвинению в коррупции и отмывании денег.

Его признали собственником трехуровневой квартиры в курортном городе Гуаружа штата Сан-Паулу, которая была передана политику строительной компанией OAS за его помощь в получении контрактов государственной нефтегазовой компанией Petrobras.