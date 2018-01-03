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Министр промышленности Бразилии подал в отставку

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Xinhua/Cheong Kam Ka
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Министр промышленности, внешней торговли и услуг Бразилии Маркус Перейра подал в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Globo.

Отмечается, что Перейра принял данное решение ради участия в предвыборной кампании — он намерен претендовать на кресло депутата нижней палаты национального парламента. Информация об отставке Перейры была размещена на следующий день после обнародования о внешнеторговом балансе Бразилии за 2017 год, по итогам которого объем экспорта превысил объем импорта на $67 млрд. Данный показатель является рекордным показателем для Бразилии.

Как сообщал портал iz.ru, в конце декабря 2017 года в отставку также подал министр труда и социального обеспечения Бразилии Роналду Ногейра. Его решение также было связано с намерением принять участие в избирательной кампании. Отмечается, что в ближайшее время правительство Бразилии могут покинуть еще ряд министров.

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