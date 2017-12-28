Министр труда Бразилии подал в отставку

Министр труда и социального обеспечения Бразилии Роналду Ногейра подал в отставку. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на телеканал Globo.

Утверждается, что Ногейра принял такое решение ради участия в предвыборной кампании — он намерен претендовать на кресло депутата нижней палаты национального парламента. Информация о преемнике Ногейры пока не обнародована.

Всеобщие выборы пройдут в Бразилии в октябре 2018 года. Как отмечает телеканал, отставка Ногейры совпала с публикацией данных о росте безработицы в стране.

24 декабря портал iz.ru сообщал об объявлении Национальным учредительным собранием Венесуэлы посла Бразилии в Каракасе и поверенного в делах Канады персонами нон грата.