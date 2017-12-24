Посла Бразилии объявили персоной нон грата в Венесуэле

Национальное учредительное собрание Венесуэлы объявило посла Бразилии в Венесуэле и поверенного в делах Канады персонами нон грата.

По словам главы собрания Делси Родригес, канадский дипломат неоднократно вмешивался во внутренние дела Венесуэлы, а бразильский посол пострадал из-за истории с импичментом президента Дилмы Руссефф.

В МИДе Бразилии уже прокомментировали ситуацию, подчеркнув, что «решение еще раз демонстрирует авторитарный характер администрации Николаса Мадуро и отсутствие у него готовности к какому-либо диалогу». «Бразилия применит соответствующие ответные меры», — добавили в ведомстве.