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Более 10 человек были убиты за сутки в бразильском штате из-за забастовки полицейских

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Фото: Global Look Press/ZUMA/C.H.Gardiner
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Забастовка полицейских в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Норти привела к всплеску преступности, за сутки погибли не менее 12 человек.

Об этом рассказал в воскресенье, 31 декабря, интернет-портал UOL.

В день начала акции протеста, в судебно-медицинские учреждения были доставлены 12 трупов с огнестрельными ранениями, сообщает ТАСС.

Полицейские требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда.

Правительство было вынуждено для поддержания порядка направить в штат 2,8 тыс. военнослужащих.

20 ноября сотрудник бразильской военной полиции застрелил двух налетчиков, пытавшихся ограбить одну из аптек в муниципалитете Кампу-Линду-Паулиста.

При этом он не находился на службе, а зашел в аптеку с супругой и сыном, чтобы купить лекарства.

Полицейский в течение нескольких секунд перемещался между торговыми стендами аптеки и стрелял в грабителей, держа на руках своего ребенка.

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