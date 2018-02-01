Президент не удовлетворен ростом промышленности РФ в 2017 году

Промышленный рост в России по итогам 2017 года составил 1%, что не является удовлетворительным результатом, заявил на заседании президиума Госсовета РФ президент России Владимир Путин.

Он отметил, что некоторые отдельные отрасли промышленности в 2017 году продемонстрировали на общем фоне хорошую динамику. В их числе он назвал транспортное машиностроение, автопром, фармацевтику, текстильную, пищевую и химическую промышленность.

«Для примера, в 2017 году производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава выросло на 33%, автотранспортных средств — более чем на 13%, лекарств — на 12,3%, текстильных изделий — на 7%, пищевых продуктов — на 5,6%, химической продукции — на 4,3%», — приводит ТАСС слова главы государства.

Как отмечает агентство, он назвал стимулирование промышленного экономического роста важнейшей задачей для всех уровней власти.