Работа генконсульства РФ в Гонконге остановлена из-за авиабомбы

Российское генконсульство в Гонконге приостановило работу из-за эвакуации. Ее причиной послужила операция по разминированию авиабомбы времен Второй мировой войны, которую нашли на стройплощадке по соседству.

На официальной странице диппредставительства в соцсети Facebook говорится, что в связи с объявленной эвакуацией офисного здания Sun Hung Kai Centre, где и базируется генеральное консульство, работа приостановлена. «О возобновлении работы сообщим дополнительно», — добавлено в сообщении.

Согласно последним данным, диппредставительство вернется в нормальный режим работы в 14:00 по местному времени.

По информации китайских СМИ, из опасной зоны эвакуированы более 4,6 тыс. человек. Полиция полностью перекрыла доступ к 12 зданиям, в том числе к спортивному комплексу. Кроме того, было приостановлено паромное сообщение в районе Ван Чай, а также изменены маршруты автобусов и перекрыты пешеходные мосты.

Ранее портал iz.ru сообщал, что спасатели обезвредили 50-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны в Брянске.