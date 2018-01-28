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Саперы больше суток не могут обезвредить бомбу времен Второй мировой в Гонконге

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Фото: Global Look Press/TPG/ZUMAPRESS
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Саперы уже более суток пытаются обезвредить неразорвавшуюся бомбу Второй мировой войны, обнаруженную в гонконгском районе Ван Чай. Об этом пишет South China Morning Post.

Снаряд весом почти полтонны найден рабочими при строительстве новой ветки метро. Его длина составляет 140 см, а диаметр — 45 см.

Территория радиусом 400 м вокруг находки была оцеплена, в районе работ по обезвреживанию бомбы перекрыты дороги и частично ограничено движение судов. Из близлежащих домов эвакуировали 1,3 тыс. человек.

Как установили эксперты, находка является бомбой ANM-65, которая была сброшена на город американским бомбардировщиком. Внутри снаряда находится около 250 кг взрывчатых веществ.

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