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Авиабомбу времен ВОВ обезвредили в Брянской области

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Спасатели обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны, которую обнаружили недалеко от села Чеховка Погарского района Брянской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о том, что в лесополосе рядом с селом Чеховка обнаружен взрывоопасный предмет времен ВОВ, поступило на пульт оперативного дежурного в ГУ МЧС России по Брянской области. На место обнаружения опасной находки немедленно выехала спецгруппа пожарно-спасательного центра, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Прибывшие сотрудники определили, что найденный предмет — это авиабомба весом 250 кг. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось быстро изъять снаряд и уничтожить его.

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