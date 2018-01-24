Авиабомбу времен ВОВ обезвредили в Брянской области

Спасатели обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны, которую обнаружили недалеко от села Чеховка Погарского района Брянской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о том, что в лесополосе рядом с селом Чеховка обнаружен взрывоопасный предмет времен ВОВ, поступило на пульт оперативного дежурного в ГУ МЧС России по Брянской области. На место обнаружения опасной находки немедленно выехала спецгруппа пожарно-спасательного центра, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Прибывшие сотрудники определили, что найденный предмет — это авиабомба весом 250 кг. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось быстро изъять снаряд и уничтожить его.