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Протоиерей Всеволод Чаплин ответил Шнурову «примитивным рэпом»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Протоиерей Всеволод Чаплин продолжил полемику в стихах с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. 

Как сообщает сайт радиостанции «Говорит Москва», все началось с высказывания священнослужителя об использовании матерных выражений на сцене. Чаплин заявил, что Шнуров не может называться христианином. 

В ответ на это музыкант в своей характерной манере раскритиковал священника и обвинил его в лицемерии. Чаплин, в свою очередь, разразился ответом в стиле, который он сам назвал «примитивным рэпом». 

 «Не смотри Шнура — оглядись вокруг,
Не мурлычь Шнура — он тебе не друг», — написал Чаплин, адресуя свое послание лидеру «Ленинграда». 
 

Ранее портал iz.ru сообщал, что гитарист российской рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов раскритиковал Сергея Шнурова. По мнению музыканта, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сузил границы российской рок-музыки до уровня рингтона на мобильном.

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