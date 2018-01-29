Протоиерей Всеволод Чаплин ответил Шнурову «примитивным рэпом»

Протоиерей Всеволод Чаплин продолжил полемику в стихах с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.

Как сообщает сайт радиостанции «Говорит Москва», все началось с высказывания священнослужителя об использовании матерных выражений на сцене. Чаплин заявил, что Шнуров не может называться христианином.

В ответ на это музыкант в своей характерной манере раскритиковал священника и обвинил его в лицемерии. Чаплин, в свою очередь, разразился ответом в стиле, который он сам назвал «примитивным рэпом».

«Не смотри Шнура — оглядись вокруг,

Не мурлычь Шнура — он тебе не друг», — написал Чаплин, адресуя свое послание лидеру «Ленинграда».



Ранее портал iz.ru сообщал, что гитарист российской рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов раскритиковал Сергея Шнурова. По мнению музыканта, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сузил границы российской рок-музыки до уровня рингтона на мобильном.