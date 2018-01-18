Гитарист «Чайфа» обвинил Шнурова в нанесении вреда русскому року

Гитарист российской рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов раскритиковал Сергея Шнурова. По мнению музыканта, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сузил границы российской рок-музыки до уровня рингтона на мобильном.

По мнению Бегунова, раньше его группа и другие музыканты думали альбомами, однако сейчас всё благодаря Шнурову пришло к тому, что достаточно рингтона. «Или людей посылай, как один вариант у Шнурова, или второй вариант — рингтон. Не хорошо это, не хорошо», — приводит информагентство «РИА Новости» слова музыканта.

Ранее портал iz.ru сообщал, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выложил в свой Instagram видеопесенки про Новый год, в которой посоветовал «гонять балду» в 2018 году.