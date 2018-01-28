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Вручение премии Grammy состоится в США в 60-й раз

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Сегодня вечером состоится 60-я церемония вручения музыкальной премии Grammy в нью-йоркском комплексе Madison Square Garden. Трансляцию будет вести телеканал CBS в 19:30 по местному времени (3:30 мск 29 января).

Вести шоу длительностью три с половиной часа будет комедийный актер Джеймс Корден. Награды раздадут в 84 номинациях, указывается на сайте премии.

Так, за первенство в категории «Запись года» будут бороться Кендрик Ламар с песней Humble, Бруно Марс с 24k Magic, певцы Луис Фонси и Дэдди Янки Cингл с хитом Despacito, рэпер Джей-Зи с песней The Story of O. J. и Чайлдиш Гамбино с его синглом Redbone.

Все вышеперечисленные исполнители, за исключением Луиса Фонси и Дэдди Янки, будут соперничать и в номинации «Альбом года». Конкуренцию им составит певица из Новой Зеландии Lorde с пластинкой Melodrama.

При этом фаворитом Grammy считается Джей-Зи, который выдвинут в восьми категориях.

Бороться за приз также будут и россияне. Так, в номинации «Лучшая оперная запись» выдвинут дирижер Валерий Гергиев за запись оперы Николая Римского-Корсакова «Золотой петушок».

Посмертно может быть удостоен награды оперный певец Дмитрий Хворостовский, скончавшийся 22 ноября 2017 года. Он номинирован на «Лучший классический сольный вокальный альбом» за исполнение произведения на стихи Сергея Есенина «Отчалившая Русь».

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