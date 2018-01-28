Полиция Кельна остановила прокурдскую демонстрацию

В немецком Кельне полиция остановила прокурдскую демонстрацию, в которой приняли участие несколько тысяч человек, два участника акции задержаны. Об этом сообщает издание Spiegel.

«Сотрудники безопасности остановили акцию протеста в центре города, когда в толпе появилось множество баннеров с запрещенными символиками», — говорится в тексте.

Несмотря на предупреждение, демонстранты использовали запрещенные флаги Рабочей партии Курдистана (признана в Германии террористической организацией) и портреты лидера Абдуллы Оджалана. Также на баннерах были лозунги ​«Остановите войну Эрдогана» и «Мир для Африна».

По данным журналистов, полиция задержала двух человек. Всего в протестах участвовало около 14 тыс. человек, в общей сложности ожидалось более 20 тыс. демонстрантов.

Операция «Оливковая ветвь» была начата Турцией 20 января. Она направлена против формирований курдов в сирийском Африне. Вместе с турецкими войсками действуют силы «Сирийской свободной армии».

Ранее сообщалось, что турецкие войска могут продвинуться вглубь сирийской территории до провинции Идлиб.





