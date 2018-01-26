Путин внес в ГД законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента законопроект о повышении с 1 мая минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В Госдуму президентом внесен проект закона о внесении изменений в статью 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», — приводит его слова ТАСС.

Председатель нижней палаты парламента отметил необходимость максимально быстрого рассмотрения президентского законопроекта, поскольку этого решения ожидают граждане страны. В связи с этим спикер предложил в пятницу провести внеочередное заседание Совета Думы.

Кроме того, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что комитет рассмотрит эту инициативу на заседании 5 февраля.

В соответствии с законопроектом, с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда будет установлен в сумме 11 163 рубля в месяц, что соответствует 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года.