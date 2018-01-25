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На повышение МРОТа с 1 мая дополнительно потребуется 39,3 млрд рублей

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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На повышение минимального размера оплаты труды (МРОТ) с 1 мая потребуются дополнительные 39,3 млрд рублей, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

«Из них объем средств федерального бюджета — 7,5 млрд рублей, региональных и муниципальных бюджетов — 31,8 млрд рублей», — сказал Топилин, сообщает «Газета.ру». Министр добавил, что дополнительные затраты организаций реального сектора экономики составят 22,7 млрд рублей.

НСН напоминает, что майское повышение МРОТа затронет 1,6 млн работников бюджетного сектора экономики и 1,4 млн работников реального сектора.

О том, что размер МРОТа будет поднят до прожиточного минимума раньше срока, рассказал президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими Тверского вагоностроительного завода.

13 января Минтруд опубликовал законопроект о доведении МРОТа до прожиточного минимума.

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