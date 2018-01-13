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Минтруд опубликовал законопроект о доведении МРОТа до прожиточного минимума

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российский Минтруд опубликовал законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Документ был опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

«Предлагается установить с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда в сумме 11 163 рублей в месяц, что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года», — говорится в пояснительной записке. 

Сейчас МРОТ составляет 9489 рублей в месяц, 85% от величины прожиточного минимума. По информации ведомства, в апреле 2017 года число работников с зарплатой ниже прожиточного минимума составляло 4 млн человек. 

Инициатором оперативного выравнивания двух показателей стал президент России Владимир Путин. Во время встречи с рабочими Тверского вагоностроительного завода глава государства заявил, что оно произойдет с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019 года, как планировалось ранее. Он также отметил, что МРОТ будет постоянно индексироваться и впредь не опустится ниже прожиточного минимума.  

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