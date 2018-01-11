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Песков прокомментировал повышение МРОТа раньше планируемого срока

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что повлияло на решение повысить минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума раньше планируемого срока.

«Скажем так, имеющиеся ресурсы позволяют сделать это раньше, чем было запланировано», –– сказал Песков.

От также отметил, что у правительства нет опасений в связи с негативным эффектом данного решения.

«Таких опасений нет. Безусловно, подобные решения озвучиваются после тщательной подготовки», –– добавил представитель Кремля.

10 января портал iz.ru сообщил, что президент России Владимир Путин подписал график уравнивания МРОТа и прожиточного минимума с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019 года, как планировалось ранее.

«У нас сохраняется позитивная динамика российской экономики. У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум, мы это сделаем», — заявил Путин.

После этого глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что 1 мая МРОТ будет равен 11 163 рублям. То есть рост МРОТа по сравнению с январем 2018 года составит 17,5%, а суммарное повышение в 2018 году — 43%.

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