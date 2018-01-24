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Путин положительно оценил рост числа мечетей в Башкирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин положительно оценил рост числа мечетей в Башкирии и подготовку специалистов в сфере ислама.

Об этом он заявил во время посещения в среду, 24 января, первой уфимской соборной мечети совместно с председателем Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), верховным муфтием Талгатом Таджуддином.

«В 2000 году было 16 мечетей (в Башкирии), а сейчас — 1200. Это говорит о развитии наших традиционных религий, в том числе традиционного ислама», — цитирует его «РИА Новости».

Кроме того, он отметил важность подготовки специалистов в сфере ислама в республике.

Первая уфимская соборная мечеть построена в 1830 году. При мечети действовала духовная школа (медресе) и русско-башкирское двухклассное училище. С 1960 по 1992 год она являлась единственной действующей мечетью Уфы.

14 января глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил упорядочить выезд из РФ на учебу исповедующей ислам молодежи.

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