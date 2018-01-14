Бастрыкин предложил упорядочить выезд из РФ на учебу исповедующей ислам молодежи

Выезд из РФ в религиозные вузы исповедующей ислам молодежи нужно упорядочить.

Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в воскресенье, 14 января.

«В целях пресечения экстремизма следует упорядочить выезд российской молодежи, исповедующей ислам, на учебу в зарубежные теологические учебные заведения», — цитирует его «РИА Новости».

По мнению главы СК, также следует исправить ситуацию с въездом радикально настроенных лиц.

3 января Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства «разобраться в обстоятельствах» унесшего жизни четверых детей и шести взрослых ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе.

Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. По ее словам, Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК организовать выезд следователей и криминалистов на место происшествия для проведения проверки.