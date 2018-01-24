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Объявлены составы команд на Матче всех звезд

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Фото: vtb-league.com
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Стал известен состав команд на Матче всех звезд, который состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге. В голосовании принимали участие болельщики, а также проводилось анкетирование СМИ, говорится на сайте баскетбольного турнира «Единая лига ВТБ».

В команду «Звезды мира» вошли: Серхио Родригес, Нандо Де Коло (оба — ЦСКА), Хоакин Колом (УНИКС), Коди Миллер-Макинтайр («Парма»), Джастин Картер («Астана»), Марди Коллинз («Локомотив-Кубань»), Дрю Гордон («Зенит»), Коти Кларк («Автодор»), Фрэнк Элегар («Локомотив-Кубань»), Энтони Гилл («Химки»).

В команде «Звезы России»: Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагин (оба — «Локомотив-Кубань»), Антон Понкрашов (УНИКС), Иван Ухов («Парма»), Алексей Швед («Химки»), Сергей Карасев («Зенит»), Никита Курбанов, Андрей Воронцевич (оба — ЦСКА), Артем Клименко («Автодор»), Петр Губанов («Нижний Новгород»).

Портал iz.ru также участвовал в голосовании. Ведущим на мероприятии будет Иван Ургант. Кроме того, на матче выступит с концертом рэпер Баста.

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