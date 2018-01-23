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Звезд студенческого баскетбола России готовится принять Магнитогорск

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Фото: Global Look Prees/Marcel Engelbrecht
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Лучшие игроки России, которые были отобраны из 10 тыс. участников чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола, приедут на матч звезд в Магнитогорский дворец спорта, сообщила пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.

Матч звезд, который является главным выставочным событием ассоциации, будет приурочен ко Дню российского студенчества. В рамках мероприятия пройдут девятые состязания в формате «Запад–Восток», сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Участников матча ждут тренировочные сессии с участием лучших тренеров чемпионата ассоциации с 25 по 27 января. Также они выступят на матчах против сборных Магнитогорского технического университета имени Носова и примут участие в мастер-классах для детей, победивших рак.

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