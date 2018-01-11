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Отсидевший за изнасилование Дианы Шурыгиной сможет восстановиться в вузе

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Фото: Global Look Press/Russian Archives
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Сергей Семенов, осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной и вышедший на свободу, сможет на общих основаниях восстановиться в вузе. Об этом сообщили в университете имени П.А. Столыпина, где молодой человек обучался до лишения свободы.

«В подобных случаях, таких как заключение в колонии или уход в армию, студенты исключаются из вуза… Но в соответствии с законом об образовании Сергей Семенов может подать документы и восстановиться в вузе, после чего продолжить у нас обучение», — сообщил «РИА Новости» представитель университета.

22-летний Сергей Семенов вышел на свободу 10 января. Он сообщил о намерении восстановиться в университете имени П.А. Столыпина или поступить в другой вуз.

Сергей Семенов в декабре 2016 года был признан виновным в изнасиловании 17-летней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной. Сам он утверждал, что секс происходил по обоюдному согласию. Семенов был приговорен к 8 годам лишения свободы, впоследствии срок был снижен до 3 лет и 3 месяцев. Досрочное освобождение осужденного за изнасилование возможно в случае, если жертва простила обидчика и не возражает против его выхода на свободу.

Широкий резонанс история Дианы Шурыгиной получила после того, как девушка появилась в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале». Запись программы набрала рекордные 13 млн просмотров, а в обществе началась бурная дискуссия о виновности или невиновности молодого человека. Шурыгина и Семенов приобрели неоднозначную популярность, став медийными персонами.

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