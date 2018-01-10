Сергей Семенов, осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной, вышел на свободу в среду, 10 января. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН Ульяновской области.

Освобожденного условно-досрочно Семенова встретила из колонии сестра Екатерина, а сам он поблагодари общественность за поддержку.

«Спасибо всем вам! Благодаря вам всем сижу не восемь лет, а через год оказался дома на воле. Даже не могу словами объяснить. Это радость, счастье. Каждый день для меня теперь будет как праздник», — приводят слова Сергея «Дни.ру».

Он также добавил, что в настоящее время собирается восстановиться на учебе или поступить в новый вуз, найти работу.

Вместе с тем, как сообщает сайт «Комсомольской правды в Ульяновске», 22-летний Семенов уже успел подготовить расценки для СМИ: его десятиминутное интервью обойдется одному изданию в 40 тыс. рублей.

Сергей Семенов в декабре 2016 года был признан виновным в изнасиловании 17-летней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной, несмотря на то, что Семенов утверждал, что секс происходил по обоюдному согласию. Он был приговорен к восьми годам лишения свободы. Позже срок был снижен до трех лет и трех месяцев.

Широкий резонанс история Дианы Шурыгиной получила после того, как девушка появилась в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» и рассказала о том, что стала жертвой изнасилования. Запись программы набрала рекордные 13 млн просмотров, а в обществе началась бурная дискуссия о виновности или невиновности молодого человека. Всего Шурыгина приняла участие в пяти выпусках программ, стала популярной фигурой в сети и соцсетях.