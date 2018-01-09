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Осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной выходит на свободу

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Фото: Global Look Press/Russian Archives
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Сергей Семенов, осужденный в декабре 2016 года по обвинению в изнасиловании скандально известной жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной, выходит на свободу. Об этом в соцсети «ВКонтакте» рассказала сестра юноши Екатерина.

«Сергей Семенов скоро окажется на свободе. Каждый из вас не остался равнодушным, и вместе мы победили», — написала она. 

Также девушка отметила, что у Сергея и его семьи позади сложный год, но на этом трудности для них не закончатся. 

«Надеемся, что и дальше вы будете с нами», — написала девушка.

Скандальная вечеринка произошла 1 апреля 2016 года. Молодой человек отмечал день рождения друга в загородном коттедже, где он и познакомился с Дианой Шурыгиной, которой на тот момент не исполнилось 18 лет. После окончания праздника девушка обвинила Семенова в изнасиловании, сам молодой человек свою вину отрицал. Изучив все обстоятельства дела, в декабре 2016 года суд признал Семенова виновным и приговорил его к восьми годам лишения свободы. Позже срок сократили до трех лет и трех месяцев тюрьмы.

История получила серьезную огласку после передачи, которая вышла в программе «Пусть говорят» на «Первом канале». Летом 2017 года на телеканал был составлен протокол из-за нарушения времени выхода в эфир нескольких выпусков, посвященных несовершеннолетней Диане Шурыгиной. В прошлом году Диана Шурыгина вышла замуж за телеоператора.

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