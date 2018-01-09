Адвокат назвал причину выхода изнасиловавшего Диану Шурыгину по УДО

Сергей Семёнов, осужденный за изнасилование скандально известной жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной, выходит по УДО (условно-досрочное освобождение). По словам известного адвоката Оксаны Михалкиной, такое было возможно в случае, если пострадавшая сама была не против простить своего обидчика.

«Такое согласие может быть дано как лично потерпевшей, так и письменно. Но если ею высказано возражение, то осужденный будет отбывать весь свой срок до конца», — сказала адвокат, сообщает сайт газеты МК.

Михалкина отметила, что выход по УДО возможен только в случае, если заключенный не совершал новых правонарушений и не нарушал режим исправительного учреждения, где он содержится.

Скандальная вечеринка произошла 1 апреля 2016 года. Сергей Семёнов отмечал день рождения друга в загородном коттедже, где он и познакомился с Дианой Шурыгиной. После окончания праздника несовершеннолетняя на тот момент девушка обвинила Семёнова в изнасиловании. В декабре 2016 года суд признал Семёнова виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы. Позже срок сократили до трех лет и трех месяцев тюрьмы.