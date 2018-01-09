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На зловоние со свалки «Кучино» будут жаловаться до понедельника

В Росгидромете уточнили, куда распространится неприятный запах сероводорода
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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Неприятный запах с полигона «Кучино», на который жители Москвы и Подмосковья вновь жалуются в МЧС, будет ощущаться до понедельника, 15 января. Об этом «Известиям» рассказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

— Зловоние распространится южнее от полигона — в сторону Павлино. Там запах будет ощущаться до понедельника. В сторону Москвы — в Реутове, Новокосино —его не будет, и столицу не заденет, — пояснил Анатолий Цыганков. 

По словам эксперта, зловоние не представляет какой-либо опасности для здоровья жителей Подмосковья. Он добавил, что неприятный запах от свалки в Балашихе в дальнейшем может возвращаться в столицу. 

— Ветер не может всё время дуть от города, он меняется, — сказал замначальника ситуационного центра Росгидромета.

Ранее МЧС сообщило, что жители Москвы и Подмосковья снова жалуются на запах сероводорода.

«За 8 января от жителей Москвы и Московской области поступило пять обращений, на каждое из которых было организовано реагирование сил и средств, проведен дополнительный анализ атмосферного воздуха передвижными лабораториями», — говорится в сообщении ведомства.

Позже стало известно, что предельно допустимые концентрации опасных веществ в воздухе столичного региона не нарушены.

В конце декабря в «Кучино» установили факел для дегазации, мощность которого в пять раз больше, чем у предыдущего. Свалка была закрыта летом прошлого года. Сейчас идут подготовительные работы к ее рекультивации. 

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