На границе Ирана с Ираком произошло землетрясение магнитудой 5

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Иране в районе границы с Ираком. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки в субботу ощущались в 8 км к юго-востоку от города Саре-Поле-Зохзаб. Очаг залегал на глубине 40 км. Данных о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

Как сообщал портал iz.ru, ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 в районе островов Идзу к югу от главного острова Хонсю в Японии. Разрушений и пострадавших нет.