Прямой эфир

На границе Ирана с Ираком произошло землетрясение магнитудой 5

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Xinhua/Ahmad Halabisaz
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Иране в районе границы с Ираком. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки в субботу ощущались в 8 км к юго-востоку от города Саре-Поле-Зохзаб. Очаг залегал на глубине 40 км. Данных о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

Как сообщал портал iz.ru, ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 в районе островов Идзу к югу от главного острова Хонсю в Японии. Разрушений и пострадавших нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Токио произошло землетрясение магнитудой 4,8
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-востоке Черногории

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017