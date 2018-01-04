Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-востоке Черногории. Об этом сообщило министерство внутренних дел республики.

По данным ведомства, подземные толчки были зафиксированы в 11:46 по местному времени (13:46 мск).

Эпицентр землетрясения находился в семи километрах от поселка Плав.

На данный момент информации о жертвах землетрясения нет.

По данным муниципального штаба Службы защиты и спасения, пострадали фасады и крыши зданий, на горных дорогах произошло осыпание камней.