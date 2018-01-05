В Токио произошло землетрясение магнитудой 4,8

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в ночь с пятницы на субботу в районе Токио. Об этом сообщает Национальное метеорологическое управление страны.

По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился на территории столичной префектуры, очаг залегал на глубине в 80 км. Подземные толчки ощущались в 16 префектурах в центральной части Японии.

Национальное метеорологическое управление после землетрясения объявило угрозу цунами, но спустя несколько минут сняло предупреждение, передает ТАСС.