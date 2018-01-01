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Американка вышла замуж за несколько часов до смерти

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Фото: Global Look Press/N. Hochheimer/CHROMORANGE
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Американка Хезер Линдси, которая почти год боролась с раком молочной железы, вышла замуж за несколько часов до смерти.

Церемония бракосочетания состоялась в больнице штата Коннектикут 22 декабря 2017 года.

Через 18 часов после церемонии девушка скончалась, пишет газета Sun.

Жених Хезер хотел сделать ей предложение еще в декабре 2016 года. Когда пара узнала о диагнозе, свадьбу пришлось отложить, но своих намерений молодой человек не оставил.

Друзья девушки отмечают, что она не боялась умереть только благодаря решимости своего избранника.

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