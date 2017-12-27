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Всех членов многодетной семьи в США заморозят в жидком азоте

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Фото: ТАСС/ Кошелев Ростислав
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Членов многодетной семьи заморозят в США, инициатором выступил глава семейства — президент некоммерческой организации «Институт крионики» Деннис Ковальски.

Ковальски полагает, что если все его ближайшие родственники будут заморожены после смерти, то спустя годы, при наличии технологий, их можно будет оживить. Мужчина, как сообщает телеканал «Звезда», записался на процедуру 20 лет назад. Его супруга и их трое сыновей тоже выразили это желание.

В американском Институте крионики хранят в настоящее время около 160 замороженных тел. Процедура замораживания тела проводится при –196°С.

Ранее сообщалось, что голландские ученые разработали специальную насадку на обувь, которая позволит бороться с «замораживанием» походки у людей с болезнью Паркинсона.

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