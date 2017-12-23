Лазерные ботинки для людей с болезнью Паркинсона создали в Нидерландах

Голландские ученые разработали специальную насадку на обувь, которая позволит бороться с «замораживанием» походки у людей с болезнью Паркинсона.

Этот симптом заключается в том, что больной не может сдвинуться с места и оторвать ноги от пола. Пациентам в таком случае рекомендовано сконцентрироваться на видимом препятствии, которое необходимо преодолеть.

Ученые из Нидерландов представили это препятствие в виде красной полоски, которую рисует лазер, прикрепленный на ботинке.

В настоящий момент изобретатели работают над усовершенствованием своего изобретения, чтобы лазер включался только тогда, когда больной сталкивается с трудностями.