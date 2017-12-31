Apple может выпустить новую модель iPhone c 512 гб памяти

Компания Apple может выпустить новую модель iPhone в 2018 году, пишет Yahoo Finance, ссылаясь на источники.

Предполагается, что новые гаджеты в следующем году обзаведутся увеличенным объемом встроенной памяти, который составит 512 Гб вместо максимального 256 Гб, который есть сегодня.

Как отмечает портал, в эти слухи несложно поверить — большой объем хранилища всегда был способом Apple заставить клиентов покупать более дорогие модели iPhone. Более того, по мере усовершенствования камер на смартфоне, увеличились и размеры изображений, что потребовало большего объема памяти.

Ранее портал iz.ru сообщал, что iPhone 8 Plus потерял 20% от официальной стоимости. Теперь модель гаджета на 64 Гб продается за 51,9 тыс. рублей, а конфигурация на 256 Гб обойдется в сумму около 64 тыс. рублей.