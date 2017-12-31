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ФСБ задержала организатора взрыва в петербургском «Перекрестке»

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала организатора и исполнителя взрыва в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге. Об сообщили в ФСБ.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий 30 декабря 2017 года установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина «Перекресток» в Санкт-Петербурге», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В настоящий момент задержанный передан Следственному комитету, проводится его допрос.

Как сообщили в СК, в ближайшее время в суд будет подано ходатайство об аресте подозреваемого.

«Следствие намерено ходатайствовать о его аресте», — сообщили в СК.

Отмечается, что задержанный состоял на учете в психоневрологическом диспансере и вел асоциальный образ жизни.

В полиции сообщили, что подозреваемым является житель Петербурга, который, предположительно, придерживается националистических взглядов.

Взрыв произошел в среду, 27 декабря, в петербургском супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте 44. Взрывное устройство мощность 200 г в тротиловом эквиваленте, сработало в камере хранения. Пострадали 18 человек.


Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом и разрешил спецслужбам «ликвидировать террористов на месте».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему взрыв квалифицировали как теракт.

«Там были использованы поражающие элементы, поэтому это в любом случае теракт», — заявил представитель Кремля.

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