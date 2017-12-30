Полиция Египта предотвратила серию терактов на зимние праздники

Полиция Египта ликвидировала троих боевиков, готовивших атаки во время новогодних и рождественских праздников, сообщают местные СМИ.

Террористами оказались члены экстремистской группировки «Хасм» (связана с запрещенной в стране исламистской организацией «Братья-мусульмане»). Их уничтожили в перестрелке на одной из ферм в провинции Гиза.

Ферма служила боевикам убежищем и перевалочной базой для подготовки терактов и изготовления взрывчатки. На месте обнаружили оружие, боеприпасы и две готовые к использованию самодельные бомбы.

Кроме того, еще десять пособников радикалов задержали в двух других провинциях. Подпольная террористическая сеть планировала атаковать туристические объекты, инфраструктуру, вооруженные силы и полицию, уточняет ТАСС.

В пятницу, 29 декабря, боевик на мотоцикле пытался прорваться в коптский храм в южном пригороде Каира. Злоумышленника удалось ранить и задержать, но перед этим он успел застрелить 10 человек. Ответственность за содеянное взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).