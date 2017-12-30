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Суд приговорил Мурси к трем годам тюрьмы за оскорбление судей

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Фото: TASS/Zuma/Stringer
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Уголовный суд в Каире 30 декабря приговорил экс-президента Египта Мухаммеда Мурси к трем годам лишения свободы по делу об оскорблении судей.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Помимо бывшего главы государства аналогичные сроки по этому же делу получили 17 его сторонников.

Также суд обязал Мурси выплатить 1 млн египетских фунтов ($56 тыс.) одному из судей в качестве возмещения морального вреда.

Процесс начался в мае 2015 года. По данным прокуратуры, подсудимые причастны к неоднократным публичным оскорблениям представителей судейского корпуса страны с трибуны парламента, в телевизионных выступлениях и соцсетях. Мурси, в частности, инкриминировалось публичное обвинение судьи в мошенничестве.

В сентябре сообщалось, что апелляционный суд Египта подтвердил вердикт о пожизненном тюремном заключении для Мурси по обвинению в шпионаже в пользу Катара. В то же время суд отменил прошлый вердикт, по которому Мурси получал 15 лет.

С момента отстранения Мурси от власти в 2013 году против него были открыты пять уголовных дел

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