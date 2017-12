Пять человек пострадали при наезде маршрутки на тротуар в США

В американском Сиэтле маршрутное такси въехало в здание магазина Gap. Об этом сообщает телеканал KOMO News.

По словам очевидцев, транспортное средство выехало на тротуар, сбило несколько пешеходов и врезалось в здание. В результате инцидента пострадали пять человек: один ранен осколками разбитой витрины, четверо были сбиты машиной. Состояние троих потерпевших оценивается как тяжелое, еще одного как критическое.

Как заявил замглавы городской полиции Марк Гарт-Грин, водитель маршрутки плохо себя почувствовал и потерял сознание во время управления фургоном. На данный момент он госпитализирован в тяжелом состоянии.

В полиции исключили связь произошедшего с терроризмом или его намеренный характер. Движение на прилегающих улицах заблокировано.

Four patients transported to hospital from collision at 5th Ave./Pine St. Two transported via SFD medics, two transported via AMR. @seattlepd also on scene. pic.twitter.com/dmD310X1T0