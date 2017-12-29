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Пять человек пострадали при наезде маршрутки на тротуар в США

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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В американском Сиэтле маршрутное такси въехало в здание магазина Gap. Об этом сообщает телеканал KOMO News.

По словам очевидцев, транспортное средство выехало на тротуар, сбило несколько пешеходов и врезалось в здание. В результате инцидента пострадали пять человек: один ранен осколками разбитой витрины, четверо были сбиты машиной. Состояние троих потерпевших оценивается как тяжелое, еще одного как критическое.

Как заявил замглавы городской полиции Марк Гарт-Грин, водитель маршрутки плохо себя почувствовал и потерял сознание во время управления фургоном. На данный момент он госпитализирован в тяжелом состоянии.

В полиции исключили связь произошедшего с терроризмом или его намеренный характер. Движение на прилегающих улицах заблокировано.

Ранее 28 декабря ДТП с участием автобуса произошло в Италии. В результате аварии пострадали 15 человек.

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