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В ДТП в Мексике погибли шесть человек и около 20 пострадали

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Фото: Global Look Press/x99
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В мексиканском штате Гуанахуато произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на портал Excelsior.

Авария произошла на трассе между Силао и Сан-Фелипе. Трейлер выехал на полосу встречного движения, после чего врезался в два микроавтобуса и грузовик. В результате столкновения погибли шесть человек, еще 18 получили ранения.

Сразу после аварии водитель трейлера и его помощник скрылись с места происшествия. По данным портала, в одном из микроавтобусов находились музыканты из группы La Original de Arperos.

Ранее 20 октября в Мексике произошло смертельное ДТП с участием туристического автобуса. Авария унесла жизни 15 человек.

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