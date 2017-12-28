В ДТП с автобусом на юге Италии пострадали 15 человек

В Италии в ДТП пострадали 15 пассажиров междугородного автобуса. Об этом передает в четверг, 28 декабря, информационное агентство ANSA.

Сообщается, что автобус перевернулся утром в четверг в районе местечка Сан-Джованни на юге Италии. Он следовал из Урбино в Катанию. В результате ДТП 15 человек получили травмы, две женщины находятся в тяжелом состоянии.

В момент ДТП в автобусе находились 45 пассажиров. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Портал iz.ru писал о том, что шесть человек пострадали при столкновении микроавтобуса и трактора в Красноярском крае. Водитель не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении трактором с прицепом, после чего вылетел на полосу встречного движения, где зацепил грузовую фуру Volvo.