Прямой эфир

В ДТП с автобусом на юге Италии пострадали 15 человек

0
Фото: ТАСС/Mairo Cinquetti
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Италии в ДТП пострадали 15 пассажиров междугородного автобуса. Об этом передает в четверг, 28 декабря, информационное агентство ANSA.

Сообщается, что автобус перевернулся утром в четверг в районе местечка Сан-Джованни на юге Италии. Он следовал из Урбино в Катанию. В результате ДТП 15 человек получили травмы, две женщины находятся в тяжелом состоянии.

В момент ДТП в автобусе находились 45 пассажиров. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Портал iz.ru писал о том, что шесть человек пострадали при столкновении микроавтобуса и трактора в Красноярском крае. Водитель не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении трактором с прицепом, после чего вылетел на полосу встречного движения, где зацепил грузовую фуру Volvo.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Участница нападения на водителя автобуса с детьми в Петербурге задержана
Италия экстрадирует влюбившуюся в боевика женщину
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017