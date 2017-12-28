Участница нападения на водителя автобуса с детьми в Петербурге задержана

Правоохранительные органы задержали в Санкт-Петербурге пассажирку автомобиля, водитель которого спровоцировал конфликт с водителем автобуса, перевозившим школьников. Об этом в четверг сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

«Утром 27 декабря 2017 года задержан Ализаде Мустафаев, а в ночь на 28 декабря 2017 года задержана его соучастница Зульфия Саидмуратова», — говорится в заявлении СК.

Инцидент произошел в минувший понедельник на Октябрьской набережной в Петербурга. Range Rover не смог разъехаться с автобусом. Выйдя из себя из-за замечаний водителя автобуса, 44-летний Мустафаев нанес ему ножевые ранения в присутствии четвероклассников. При этом спутница мужчины Зульфия Саидмуратова избила водителя битой.

Потерпевший в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Покушение на убийство». Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль, передает телеканал «Звезда».

Мустафаеву предъявили обвинение, вопрос о предъявлении обвинения Саидмуратовой и об избрании меры пресечения решается, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Водитель до сих пор находится в реанимации.