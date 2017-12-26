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Более 7,5 млн туристов примет Петербург в уходящем году

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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В уходящем году, как ожидается, Санкт-Петербург примет рекордное число туристов. Об этом заявили в комитете по развитию туризма Северной столицы. По словам главы комитета Алексея Мушкарева, город на Неве посетят в 2017 году 7,5 млн туристов, из которых один миллион — граждане Китая.

Причина большого числа китайских туристов кроется в безвизовом режиме между РФ и КНР для групп от пяти человек, отмечает телеканал «78». Чиновник добавил, что Петербург в уходящем году и с учетом январских каникул 2018 года посетят более 7,5 млн туристов. Это на 500 тыс. больше, чем в предыдущем году.

«Эти обороты не являются для Петербурга предельными. По данным Всемирной туристской организации, Петербург даже с существующей инфраструктурой может комфортно принимать до 18 млн туристов в год», — приводит сайт «Комсомольской правды» слова Мушкарева.

Ранее сообщалось, что статус регионального памятника получил Запасный дом дворца великого князя Владимира Александровича в Санкт-Петербурге.

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