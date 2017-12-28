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Шестеро пострадали при ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае

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Фото: Global Look Press/mchs.gov.ru
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Шесть человек пострадали при столкновении микроавтобуса и трактора в Красноярском крае. Авария произошла на 1161-м км автомагистрали «Сибирь» в Нижнеингашском районе в ночь на четверг, 28 декабря.

По данным пресс-службы регионального ГУВД, 32-летний водитель микроавтобуса SsangYong Istana следовал в сторону Красноярска. По предварительным данным на трассе мужчина не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении трактором с прицепом. Затем он вылетел на полосу встречного движения, где зацепил грузовую фуру Volvo.

Портал iz.ru писал о гибели трех людей после столкновения трех легковых автомобилей и «КамАЗа» под Самарой. Массовое ДТП произошло утром 26 декабря.

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