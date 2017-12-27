Губернатор Подмосковья прокомментировал ДТП с автобусом в Москве

Автобус, въехавший в подземный переход в Москве, был новым. Его перед рейсом проверяли, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Всё было без сбоев, новый автобус, до выхода на линию проверяли», — приводит слова Воробьева «РИА Новости».

Губернатор отметил, что причиной ДТП у метро «Славянский бульвар», унесшего жизни четырех человек, стал «трагический человеческий фактор». Воробьев подчеркнул, что окончательные результаты экспертизы будут известны в ближайшие дни.

ДТП с автобусом произошло днем 25 декабря. Жертвами аварии стали четыре человека, 11 получили различные травмы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ.

По последним данным, в больницах остаются девять пострадавших. Портал iz.ru писал о том, что водитель автобуса находится в тяжелом состоянии. У него зафиксировано сотрясение головного мозга, открытая рана волосистой части головы, тупая травма грудной клетки, ушиб легких, перелом ребер, пневмоторакс и гипертонический криз.