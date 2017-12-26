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Власти выделят по 1 млн рублей семьям погибших в ДТП на западе Москвы

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»
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Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выделить единовременную материальную помощь в размере 1 млн рублей семьям погибших в ДТП у станции метро «Славянский бульвар». Соответствующий документ опубликован на портале столичного градоначальника.

Все госпитализированные получат от властей 500 тыс. рублей, а те, кто получил медпомощь амбулаторно, — 100 тыс. рублей.

Кроме того, на погребение погибших, не являющихся москвичами, выделят сумму до 110 тыс. рублей. Похороны жителей столицы возьмет на себя бюджетное учреждение «Ритуал».

Авария у метро «Славянский бульвар» произошла 25 декабря. Автобус стоял на остановке и резко начал движение: выехал на тротуар и влетел на лестницу перехода, давя людей. В результате четыре человека скончались на месте, 11 пострадали. 

МВД рассматривает две основные версии причин ДТП: водитель не справился с управлением и неполадки с транспортным средством. По словам самого водителя, он перепутал педали газа и тормоза, после чего запаниковал.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

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