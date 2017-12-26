Главный аппарат СКР займется делом о ДТП на «Славянском бульваре»

Расследование ДТП у станции метро «Славянский бульвар» в Москве передали в Главное следственное управление СК России, говорится на сайте ведомства.

Делом займутся наиболее квалифицированные следователи и криминалисты, имеющие опыт расследования таких преступлений. Произошедшему будет дана объективная правовая оценка, направленная, в частности, на предупреждение аналогичных аварий.

25 декабря автобус «Мострансавто» съехал в подземный пешеходный переход на Кутузовском проспекте, в результате чего четыре человека скончались на месте, 11 пострадали.

У полиции есть две основные версии причин аварии: водитель не справился с управлением и неполадки с транспортным средством. По словам самого водителя, он перепутал педали газа и тормоза, после чего запаниковал.