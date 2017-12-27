Италия экстрадирует влюбившуюся в боевика женщину

Итальянский суд решил экстрадировать во Францию влюбившуюся в боевика женщину, обвиненную в причастности к терроризму.

Информацию об этом распространили правоохранительные органы Италии.

Итальянка марокканского происхождения приняла решение бежать в Сирию, бросив мужа и влюбившись в члена боевого отряда ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ), сообщает «РИА Новости».

Условия жизни с боевиками ей не понравились, и она связалась с бывшим мужем для того, чтобы тот помог ей вернуться.

35-летняя женщина была задержана в Италии по ордеру французской полиции.

15 декабря американский суд выдвинул обвинение гражданке США в краже и легализации свыше $85 тыс., а также в попытке отправить средства после их перевода в биткоины террористической организации ИГ.

В случае признания вины женщине грозит до 30 лет лишения свободы за банковские махинации и по 20 лет за каждый из трех пунктов обвинения по отмыванию денег.