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Названы самые ожидаемые сериалы 2018 года

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Фото: ТАСС/Алексей Филиппов
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Эксперты американского журнала Esquire составили список самых ожидаемых сериалов, премьеры которых запланированы на 2018 год. В топ вошли 13 многосерийных фильмов.

Одними из самых ожидаемых названы научно-фантастический сериал «Видоизмененный углерод» и новый сезон «Американской истории преступлений», посвященный убийству знаменитого модельера Джанни Версаче.

Далее в списке значатся супергеройский боевик «Черная молния», мистический сериал «По ту сторону» с Дж. К. Симмонсом и драма «Чи», рассказывающая о жизни людей, проживающих в бедных районах Чикаго со сложной криминогенной обстановкой.

Также в перечне — документальный сериал о Земле, представленный National Geographic, «Этот странный камень», комедия «Хорошие девчонки», перезапуск ситкома «Розанна», сериал по мотивам фильма «Смертельное влечение» и «Шоу Вана Джонса».

Помимо этого, кинокритики включили в топ-13 комедии 2 Dope Queens («Две крутые королевы») и Grown-ish («Возрастная комедия»).

28 декабря портал iz.ru опубликовал список самых недооцененных фильмов 2017 года.

Первое место заняла картина «Убийство священного оленя» c Николь Кидман и Колином Фарреллом, собравшая $2,3 млн. Следующим в списке стоит «Затерянный город Z» с Робертом Паттинсоном и Сиенной Миллер в главных ролях.

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