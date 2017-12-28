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Минкультуры выделило 60 млн на фильм о Зое Космодемьянской

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Министерство культуры выделило 60 млн рублей на создание художественной картины о Герое Советского Союза партизанке Зое Космодемьянской. Конкурс на субсидию выиграла Киностудия имени Горького.

Будущий фильм будет называться «Страсти по Зое», сообщает телеканал «360».

Идею о создании картины предложило Российское военно-историческое общество, сценарий написала драматург Елизавета Трусевич, режиссером картины станет Егор Кончаловский. Работа над съемками начнется в 2018 году.

Первый фильм о Зое Космодемьянской был снят в 1944 году на киностудии «Детфильм».

Ранее сообщалось, что картина режиссера Алексея Германа – младшего «Довлатов» выйдет в российский прокат 1 марта 2018 года.

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