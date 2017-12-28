Прямой эфир

США призывают РФ обсудить проблемы выполнения Договора об открытом небе

0
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США намерены сохранять приверженность Договору по открытому небу и готовы работать с Россией над устранением проблем по имплементации договора. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на сотрудника Госдепартамента США.

«Соединенные Штаты уважают и будут уважать свои обязательства в рамках Договора по открытому небу, а также сохраняют готовность решать вопросы, относящиеся к его имплементации. Мы призываем Россию конструктивно взаимодействовать с нами по высказанной нами обеспокоенности. Ответные меры США будут носить обратимый характер, если Россия вернется к соблюдению своих обязательств в рамках Договора по открытому небу», — сказал представитель ведомства.

Ранее 28 декабря сообщалось, что наблюдательные полеты находятся под угрозой срыва из-за отказа Грузии открыть свое воздушное пространство российским самолетам.

Представитель Пентагона Джонни Майкл заявил о приверженности США проведению успешных операций в рамках договора. Таким образом он прокомментировал слова представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Вашингтон предпринимает шаги по созданию «максимальных неудобств российским миссиям, проводимым над территорией США».

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств — членов ОБСЕ. Его участники могут совершать полеты вокруг территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия уведомила США о ряде ограничений по Договору по открытому небу
СМИ сообщили о риске срыва полетов по договору об открытом небе из-за Грузии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017