США призывают РФ обсудить проблемы выполнения Договора об открытом небе

США намерены сохранять приверженность Договору по открытому небу и готовы работать с Россией над устранением проблем по имплементации договора. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на сотрудника Госдепартамента США.

«Соединенные Штаты уважают и будут уважать свои обязательства в рамках Договора по открытому небу, а также сохраняют готовность решать вопросы, относящиеся к его имплементации. Мы призываем Россию конструктивно взаимодействовать с нами по высказанной нами обеспокоенности. Ответные меры США будут носить обратимый характер, если Россия вернется к соблюдению своих обязательств в рамках Договора по открытому небу», — сказал представитель ведомства.

Ранее 28 декабря сообщалось, что наблюдательные полеты находятся под угрозой срыва из-за отказа Грузии открыть свое воздушное пространство российским самолетам.

Представитель Пентагона Джонни Майкл заявил о приверженности США проведению успешных операций в рамках договора. Таким образом он прокомментировал слова представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Вашингтон предпринимает шаги по созданию «максимальных неудобств российским миссиям, проводимым над территорией США».

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств — членов ОБСЕ. Его участники могут совершать полеты вокруг территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.