США заинтересованы в успешной работе по Договору об открытом небе

США привержены проведению успешных операций в рамках Договора по открытому небу, заявил представитель Пентагона Джонни Майкл.

Так он прокомментировал заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Вашингтон абсолютно безосновательно обвинил Россию в нарушении Договора по открытому небу и пошел на односторонние шаги, связанные с созданием максимальных неудобств российским миссиям, проводимым над территорией США.

«Что касается комментария официального представителя (МИД РФ), то мы по-прежнему привержены успешной работе Договора по открытому небу...Наши меры направлены на то, чтобы побудить Россию более конструктивно сотрудничать с нами по нашим обеспокоенностям», — приводит слова Майкла «РИА Новости».

27 декабря стало известно, что РФ решила ужесточить доступ американским самолетам-наблюдателям на некоторые аэродромы в ответ на закрытие воздушного пространства над Аляской и Гавайями для российской миссии.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Его участники могут летать вокруг территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.